Weil am Rhein Zarter Zupforchesterklang

Die Jahnhalle in Weil am Rhein war an diesem Samstagabend gut gefüllt. Kinder saßen in der ersten Reihe. In der dritten hatte eine Frau an einem Smartphone ein Ventilator montiert, um sich und ihrer Nachbarin frischen Wind zu zufächeln. Das Zupforchester Riehen Basel war ebenfalls gekommen. Sie alle wollten die „Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart hören. Der Text der berühmten Oper stammt von Theaterdirektor Emanuel Schikaneder. Sie wurde erstmals im Jahr 1791 im Freihaustheater in Wien aufgeführt.