Weil am Rhein: Zauberflöte soll im Juni erklingen

Der scheidende Vorsitzende Günter Hosenfeld gab einen Überblick über das vergangene Jahr. Ein Ziel sei gewesen, den Vorstand zu verjüngen, was an diesem Abend geschehe. Dirigent Santiago Perdomo habe mit ihr zusammen vor vier Jahren sein Amt angetreten, Anna Kipnis stieß mit ihrer Domra als zusätzliche erste Stimme hinzu. Wichtig war Hosenfeld der Kontakt zu anderen Vereinen, den er immer gepflegt hat. Außerdem konnte er deinen Kontakt zwischen der Musikschule Weil und Dirigent Perdomo herstellen, der nun dort als Gitarren- und Mandolinenlehrer arbeitet.

Zauberflöte mit Tonio Paßlick als Solist

Hosenfeld brachte die Idee auf, dass in diesem Jahr die Zauberflöte ein zweites Mal aufgeführt wird. Vor 25 Jahren hat Martin Eckerlin die Oper für das Mandolinen-Orchester arrangiert. Für die diesjährige Aufführung konnte Tonio Paßlick als Flötist und Sprecher gewonnen werden. Die Aufführung ist am 17. Juni in der Jahnhalle. Zu Aktivitäten im vergangenen Jahr gehörten unter anderem die Ehrungen und das Neujahrskonzert des TV, der Gitarren- und Mandolinenlehrgang in Hohenwart, der zweite Ehrungstermin des TV Weil im Juli, das Landeszupffestival am 26. Juni in Mannheim, die Musikschulfeier im alten Rathaus in Weil zusammen mit Mandolinenschülern am 2. Juli und das Siedlerfest am in Otterbach. Weiter ging es mit dem Terrassenkonzert bei Familie Rühle im September, einem Auftritt am 18. September in der Schweiz, ein Konzert beim Eisenbahner Musikverein am 24. September, unser Hebelhofkonzert am 19. November mit begleitetem Abendessen und dasselbe Konzert am 11. Dezember im Alten Rathaus.