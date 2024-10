Weil am Rhein: Zehn Jahre Tram 8

Der Dokumentarfilmer Dieter Zöbelin, der zur Gruppe der Stadtführer gehört, erinnert mit seinem Film an die Eröffnung der grenzüberschreitenden Tram 8 vor zehn Jahren. Er hat den Baubeginn bis zur feierlichen Eröffnung am 14. Dezember 2014 die Bauarbeiten in zahlreichen Sequenzen festgehalten.

Zu sehen sind etwa der Spatenstich auf deutscher Seite, das Verlegen der ersten Gleise in Friedlingen, die Auffahrtsrampe zur Vorland- und Bogenbrücke, das nächtliche Einschieben der Bogenbrücke über die B 3 und die Gleise der Deutschen Bahn sowie das Medienereignis des Schienenschlusses beim Deutsch-Schweizerischen Zoll am 21. Mai 2013.