Weil am Rhein: Zehn Kunstschaffende stellen aus

Architektur aus ungewöhnlichen Perspektiven

Ganz andere Dinge, mehr Architektonisches, rückt Günter Schoch in den Fokus, etwa eine ungewöhnliche Perspektive auf die Zahnradbahn auf den Pilatus oder einen Blick von innen nach außen im Centre Pompidou in Metz, einer Dépendance des Pariser Museums.

Auch bildhauerisch hat die Schau einiges zu bieten. Gleich am Eingang stößt man auf die ästhetisch wunderbaren Natursteinskulpturen von Wimbai Ngoma. Der Künstler aus Simbabwe, der regelmäßig Workshops in Deutschland gibt, behandelt Serpetinstein aus seiner Heimat figurativ, poliert ihn und nuanciert ihn farblich. Seine Frauenskulpturen sind elegant, voller Schönheit, drücken seine Wertschätzung für die Rolle und Bedeutung der Frau in der Gesellschaft aus, schmeicheln dem Auge und sind haptisch voller Reiz: neue moderne afrikanische Plastik in eigener Formensprache.

Paarkonstellationen

Gestalterisch herausragend sind auch die transparenten Skulpturen aus Alabaster, meist Paarkonstellationen, von Michael Jaks, die in ihrer verschlungenen Lemniskate die innige „Verbundenheit“ der Liebenden schon im Titel ausdrücken.

Liegende und Akte in mehr realistischer Manier sieht man von Hans-Peter Zöllin, der Haltung und Pose der menschlichen Figur treffend erfasst; außerdem Skulpturen in organischen Formen des Ötlingers Jürgen Näger, der in Holz und Stein das Besondere in figurativer und vegetativer Gestaltung hervorholt.

Die Ausstellung:

„Skulpturen – Gemälde – Fotos“, Galerie & KunstDruckWerkstatt Gerhard Hanemann, Dorfstraße 107, Weil am Rhein-Ötlingen

Kontakt: Tel. +49 (0)76 21/77 025 79, E-Mail: gh@kunstdruckwerkstatt.de, Internet: www.kunstdruckwerkstatt.de

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag, 13 bis 18 Uhr, noch bis 22. Dezember