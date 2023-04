Weil am Rhein Zehn Minuten messen am Tag

Drei Voraussetzungen sind zu beachten

Wer Interesse an der Beobachterrolle hat, muss allerdings drei Voraussetzungen erfüllen: Die Messung muss einmal täglich vorgenommen werden, in der Winterzeit um 6.50 Uhr und in der Sommerzeit um 7.50 Uhr. Für die Urlaubszeit oder im Krankheitsfall sollte ein geeigneter Vertreter zur Verfügung stehen.