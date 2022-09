Weil am Rhein Zeit, um gemeinsam die Wogen zu glätten

Weil am Rhein (ilz). Viele Weiler Stadträte sehen in der Verschiebung der Einrichtung der Fußgängerzone in erster Linie eine Chance. Man solle sich ruhig Zeit lassen, und alles gut vorbereiten, findet etwa Susi Engler (UFW): „Es ist gut, nochmal miteinander zu reden.“ Gerade bei einer so bedeutenden Maßnahme möglichst weit aufeinander zu zugehen, sei in jedem Fall von Vorteil. Allerdings betont sie auch: „Wir müssen am Ball bleiben.“ Sprich: An der Einführung selbst und am gefassten Gemeinderatsbeschluss dürfe nicht gerüttelt werden.