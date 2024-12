Weil am Rhein: Zeit zum Kochen, Backen und Vorlesen

Die Tür Nummer 1 in der Humboldtstraße öffnet sich jeden Dienstag und Freitag von 13 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 10 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 13 bis 19 Uhr sowie am ersten und dritten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr. Es ist die Tür der Stadtbibliothek Weil am Rhein.