Weil am Rhein Zeitreise in die Vergangenheit der Textilindustrie

Weil am Rhein. Das kulturelle Leben in Weil am Rhein nimmt wieder Fahrt auf. Neben dem Museum am Lindenplatz und dem Landwirtschaftsmuseum hat auch das Museum Weiler Textilgeschichte in Friedlingen wieder geöffnet. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr lädt das Museum seine Besucher auf eine Zeitreise in die Vergangenheit der hiesigen Textilindustrie und des Stadtteils ein, heißt es in einer Mitteilung.