Weil am Rhein Ziel ist Silvester 2018

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Die Arbeiten an der Nordwestumfahrung sollen bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Die Anschlüsse Märktweg, Eimeldinger Weg und Bromenackerweg dauern hingegen länger als die technische Fertigstellung der Umfahrung. Eine Herausforderung seien auch noch die Grundstücksankäufe. An der bisherigen Grünschnittsammelstelle am Rumänenfriedhof wird ein aus Beton bestehender Kreisverkehr platziert sein. Radfahrer und Fußgänger kommen voraussichtlich in den Genuss eines modernen Beleuchtungssystems unter der Bahnunterführung und am Veloweg.

Vor Optimismus, Ende 2018 die technische Fertigstellung des Straßenabschnitts vorweisen zu können, sprühte im Bau- und Umweltausschuss Sven Szubin, Abteilungsleiter in der Abteilung für Verkehr und Tiefbau. Bis in einem guten Jahr soll nicht nur die Asphaltdecke zwischen dem neuen Kreisverkehr und dem schon bestehenden vor dem Ortseingang von Haltingen aufgetragen sein. Die Deutsche Bahn habe zugesagt, das zwischen den beiden Kreiseln liegende neue Überwerfungsbauwerk bis Mai fertigzustellen. Danach geht es für die Stadt an die Wirtschaftswegebrücke für den Langsamverkehr, die räumlich getrennt von der vierspurigen Strecke sein wird.

Der neue Kreisverkehr wird nächstes Jahr in Angriff genommen, wobei die Ausschreibung schon im nächsten Monat ansteht. Hier finden Bohrungen statt, um das Thema Altlastenvorkommen zu beackern, auch der Kampfmittelräumdienst muss gegebenenfalls aktiv werden. Der Kreisverkehr selbst wird in Betonbauweise erstellt, was zwar höhere Kosten, aber dafür eine längere Lebensdauer mit sich bringt, schilderte Szubin.

Die meiste Arbeit macht aber der Kreuzungsbereich mit der Bahn, wo die DB das Überwerfungsbauwerk für die Rheintalbahn baut und die Stadt zahlt. Dass für die Wirtschaftswegebrücke nur sieben bis acht Monate Zeit bleibt, sorgt den städtischen Abteilungsleiter nicht. Sein Anspruch sei, dass diese bis Silvester 2018 fertig ist. Bis dahin soll auch der letzte Asphalt auf der Nordwestumfahrung aufgetragen sein.

„Die technische Fertigstellung ist das eine, doch die Inbetriebnahme was anderes“, weiß Szubin um dann noch mögliche zeitliche Verzögerungen bis zur Freigabe der Strecke. Bei der Anbindung des Eimeldinger Wegs müsse diese Straße nur wiederhergestellt werden. Beim Märktweg könnte es sein, dass die Bahn diesen Bereich noch als Baustraße nutzen will.

Ein Beleuchtungskonzept für den Durchweg unter den neuen Brücken wird realisiert. Huber präsentierte im Ausschuss LED-Leuchten, die ihre Farbe wechseln. Am Veloweg an der Westseite der Straße sollen die Lampen erstrahlen, sobald ein Radler von der Technik wahrgenommen wird. Von Lampe zu Lampe wird ein Signal gesendet, damit diese strahlt. Erlischt eine für immer, geht eine Meldung zum Baubetriebshof. Die Stadt hofft auf einen Zuschuss vom Projektträger Jülich.