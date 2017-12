Weil am Rhein Zöllner mit Auto über den Fuß gefahren

Weil am Rhein. Schmerzhafte Erfahrungen musste ein 20-jähriger Beamter der Bundespolizei am Mittwoch gegen 12.45 Uhr am Grenzübergang Weil-Otterbach machen.

Bei der Kontrolle des einreisenden Verkehrs winkte der Beamte ein Fahrzeug an dem vor ihm in der Kontrolle befindlichen Auto vorbei. Dabei schätzte die 78-jährige Fahrerin offensichtlich die Situation falsch ein und touchierte zunächst den Beamten mit dem Außenspiegel und fuhr ihm mit dem rechten Hinterrad über den Fuß.

Dabei zog sich der Beamte schmerzhafte Verletzungen zu. Er wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort versorgt und ins Krankenhaus nach Lörrach verbracht. Die Diagnose lautete: Bänderverletzung.

Das Verkehrskommissariat wurde zur Unfallaufnahme beigezogen. „Dabei wird auch die Befähigung zum sicheren Führen von Kraftfahrzeugen durch die 78-jährige Schweizerin zu prüfen sein“, heißt es im Polizeibericht.