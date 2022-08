Beamte des Zollamts Weil am Rhein haben einen als Behältnis umgearbeiteten echten Elefantenfuß in einer Postsendung sichergestellt. Der Vorfall ereignete sich bereits Anfang Februar, wie gestern mitgeteilt wurde.

Das Paket war in England aufgegeben worden und war für einen Empfänger in der Schweiz bestimmt, welcher sich die Sendung an eine deutsche Abholadresse hatte liefern lassen. Die zollrechtliche Abfertigung wurde deshalb beim Zollamt Weil am Rhein vorgenommen.