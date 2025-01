Ein 29-jähriger Mann ist am Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der A 5 vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen, teilt die Polizei mit. Dabei kollidierte er mit der Mittelschutzplanke und kam anschließend auf dem rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Der 29-Jährige, der in nördliche Richtung unterwegs war, blieb unverletzt. Am Renault Clio entstand Sachschaden von rund 8000 Euro, dieser musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Leitplanke ist noch unbekannt. Aufgrund der Trümmerteile auf der Fahrbahn musste die Autobahn kurzzeitig komplett gesperrt werden.