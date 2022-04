Weil am Rhein Zu viel „Bauchnabelpolitik“ bringt nichts

Bereits zu Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine war Schröder aufgrund seiner anhaltenden Verbindungen zu russischen Unternehmen in die Kritik geraten. Aussagen des Altkanzlers in einem kürzlich veröffentlichen Interview haben die Debatte zusätzlich befeuert.

In seiner Vorstandssitzung am Dienstagabend hat sich auch der SPD-Ortsverein Weil am Rhein mit der Causa Schröder auseinandergesetzt, legt Vorsitzender Stefan Reinelt dar. Für die Weiler Genossen allerdings habe Schröder, der kein politisches Amt in der SPD mehr bekleidet, derzeit keine Priorität. „Für uns ist vor allem relevant, wie sich unsere Mandatsträger verhalten“, legt Reinelt dar. Wie Kanzler Olaf Scholz oder Präsident Frank-Walter Steinmeier in der derzeitigen Situation agieren, sei von großer Bedeutung. „Darauf legen wir Wert.“ In der aktuellen Situation sei es zudem in erster Linie wichtig, Möglichkeiten zu finden und umzusetzen, um den Menschen in der Ukraine zu helfen.