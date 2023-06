Weil am Rhein Zu wenig Plätze für zu viele Kinder

Anträge

Im Beschlussvorschlag für den Gemeinderat sind auch Anträge enthalten. Während es sich bei zweien davon um Zuschüsse zu Investitionskosten (katholische Kirchengemeinde) und Verwaltungskosten (Familienzentrum Wunderfitz) handelt, hat ein weiterer die Entlastung des vorhandenen Personals zum Ziel – ein wichtiger Faktor für die Personalgewinnung, wie Huber unterstreicht. Auf Antrag der evangelischen Kirchengemeinde sollen die insgesamt 23 PIA-Auszubildenden, die ihre Ausbildung zum Teil schulisch, an zwei Tagen in der Woche und in den Ferien aber in den Einrichtungen absolvieren, nicht mehr mit 20 Prozent auf den Personalschlüssel angerechnet werden. Dies handhabten bereits alle anderen Gemeinden im Landkreis so. Um die frei werdenden Stellenprozente zu besetzen, würde zusätzlicher Erzieherlohn in Höhe von 297 000 Euro im Jahr anfallen, hielt Huber fest. Zunächst denke man dabei etwa an Aufstockungen beim vorhandenen Personal. Die Stadtverwaltung schlägt zudem vor, zu Entlastung der Erzieherinnen die Stunden der hauswirtschaftlichen Kräften aufzustocken, was mit zusätzlichen Personalkosten in Höhe von 20 000 Euro veranschlagt wird.

Der Ausschuss stimmte dem Gesamtpaket einstimmig zu.

Essensgeld wir erhöht

Wegen einer Preiserhöhung

des Anbieters sowie steigender Personalkosten bei den hauswirtschaftlichen Kräften, soll das Essensgeld zum 1. Januar 2024 um weitere fünf Euro monatlich erhöht werden.

Statt der angenommenen Steigerung der Verpflegungskosten

um fünf Prozent seien diese zum 1. Mai um zehn Prozent angehoben worden. Das Essensgeld beträgt ab Januar in Ganztageseinrichtungen 60 Euro

, in Mischeinrichtungen 55 Euro

. Der KSVA stimmte einer entsprechenden Änderung der Kindergartengebühren-Satzung einstimmig zu. Die jüngste Erhöhung des Essensgelds, ebenfalls um fünf Euro, erfolgte zu Beginn dieses Jahres.