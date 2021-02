Weil am Rhein Zu zuvor nicht vorstellbaren Höhen geführt

Mindestens ein Rednerpult umrahmt von zwei Gummibäumchen, die in einem großen Saal mit hunderten Besuchern stehen: So hätte laut OB die Szenerie zum Abschied des Amtsleiters ohne die Pandemie wohl ausgesehen. Stattdessen produzierte Kulturamtsleiter-Nachfolger Peter Spörrer ein Video, in dem alte Wegbegleiter das Wirken würdigten. Dietz lobte diese Idee und das Engagement von Spörrer.

In höchsten Tönen hob Dietz die Verdienste von Paßlick hervor, der Weil am Rhein kulturell nach vorne gebracht hat. „Aus dem hässlichen Entlein ist ein wunderbarer kultureller Schwan gemacht worden.“ Sehr viel habe der Kulturamtsleiter auf die Beine gestellt, was auch weit über die Stadtgrenzen hinaus gewürdigt werde. Es sei „faszinierend“ gewesen, wie Paßlick begeistern, mitreißen und zusammenführen konnte. Neu entstanden seien das Internationale Bläserfestival, was kostenlos für die Bürger ist, oder auch das Kieswerk-Open-Air als Kulturveranstaltung mit Musik und Film. Auch die Volkshochschule und die Stadtbibliothek habe Paßlick fit für die Zukunft gemacht. Gelungen sei all dies auch dank der enormen Vernetzung des Kulturamtsleiters. Der Gemeinderat habe mit der Wahl von Paßlick vor dreieinhalb Jahrzehnten eine gute Entscheidung getroffen.