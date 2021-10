Weil am Rhein Zufrieden mit den Ergebnissen

Von Saskia Scherer

Weil am Rhein. In Friedlingen seien die Zahlen rückläufig. „Dort sind größere Belästigungsszenarien ausgeblieben“, berichtet Striegel im Gespräch mit unserer Zeitung. In der Gartenstadt und in Alt-Weil seien die Zahlen in den bekannten Gebieten stabil oder rückläufig. Allerdings ließen sich Durchbrüche beobachten: „In einzelnen bekämpften Bereichen, in denen die Mücken dann keine Brutstätten mehr gefunden haben, sind sie weiter gereist als in ihrem üblichen Aktionsradius.“ In Friedlingen gebe es „natürliche“ Barrieren wie den Rhein oder die Bahngleise. „Diese sind unüberwindbar für die Tiere. Aber in der Gartenstadt können sie zwei Blocks weiter fliegen“, erklärt der Biologe.