Weil am Rhein: Zum Abschied nochmals „Aloha-Oe“

Wie sehr es Heinz Haag die hawaiianische Musik angetan hat, zeigen seine Reisen in die Südsee und Karibik, wobei er teilweise auch in Gruppen mitspielte und die Musik der Südsee hautnah erlebte. Auch besuchte er zehn Jahre lang mit Kollegen Hawaii-Festivals in Holland und spielte jeweils in verschiedenen Bands mit.

Fernöstlicher Garten

Der gesellige Mann pflegt noch weitere Steckenpferde. So hat er eine Vorliebe für die japanische Gartenkunst und exotische Pflanzen. Dies spiegelt sich in seinem fernöstlichen Garten wieder, in dem er zusammen mit seiner Frau Hannelore eine Bonsai- und Kakteenzucht sowie einen Teich mit Kois pflegt. Kontaktfreudig, wie der Hawaii-Musiker und Betreiber des „Hula-Clubs“ ist, pflegt er zudem verschiedene Stammtische.