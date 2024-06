Weil am Rhein: Zum olympischen Fackellauf wird es ein großes Fest geben

Die Olympischen Spiele finden in diesem Sommer in Frankreich statt. Traditionell wird das olympische Feuer bei der Eröffnungsfeier am 26. Juli in Paris entzündet. Einen Monat zuvor, am 26. Juni nämlich, macht es bereits in Huningue Station. Dann wird die Flamme nämlich von Fackelläuferinnen und -läufern über die Dreiländerbrücke getragen.