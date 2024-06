Weil am Rhein: Zum Patrozinium sagen Scotti und Wiechert leise Servus

Besonderes Engagement

„Mein Abschied war von langer Hand vorbereitet. Es ist gut, dass das jetzt endet“, stellt Wiechert fest. Ihr vielseitiges Engagement wurde im Gottesdienst in besonderer Weise gewürdigt. Ebenfalls Adieu sagte auch Pastoralreferent Sebastian Scotti. Nach vier Jahren in der St. Peter und Paul-Gemeinde wird er eine neue berufliche Herausforderung am Freiburger Institut für pastorale Bildung annehmen. In der Hauptsache wird er für die Berufseinführung der neuen Pastoralreferenten und als Weiterbildungsreferent zuständig sein.