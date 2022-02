Weil am Rhein Zum Weiler Baum-Bummel

Weil am Rhein. Dies ist der Fasnachtsclique Wiler Mooswaldsiechä zu verdanken, die am Samstag eine kurze Strecke an der „Kronen“-Kurve, wie jedes Jahr, mit Fähnchen geschmückt hat. „Schließlich ist Fasnacht – so oder so“, heißt es seitens der Narren. „Da gehört auch etwas Fasnachtsstimmung dazu.“

Pünktlich zu Beginn der Weiler Fasnachtszeit öffneten die Wiler Mooswaldsiechä an ihrem Schopf an der „Kronen“-Kurve ihre Fenster. „Es ist bereits das zweite Jahr, in dem die Fenster fasnächtlich geschmückt und passend zur Fasnachtszeit immer umdekoriert werden“, teilen die Wiler Mooswaldsiechä mit.