Weil am Rhein Zunft und IG: Noch engere Zusammenarbeit

Weil am Rhein (wz). IG Stroßefasnacht und die Narrenzunft Wiler Zipfel wollen künftig noch enger zusammenarbeiten. Das ist ein Ergebnis der jüngsten „Losig­sitzung“ der IG Stroßefasnacht in Zusammenarbeit mit der Narrenzunft Wiler Zipfel.

Uwe Wissler, Vorsitzender der IG, und Dietmar Fuchs, Oberzunftmeister der Wiler Zipfel, freuten sich über den fast vollzähligen Besuch in der Zunftstube der Narrenzunft im Alten Rathaus.

Die neue Losig, die aus mehreren eingegangenen Vorschlägen ausgesucht wurde, war schnell gefunden. Sie passt zu verschiedenen Lebenslagen, und man kann sich gut damit identifizieren, heißt es in einer Mitteilung.

Die Zusammenkunft wurde auch dazu genutzt, um einiges zu klären, sei es Neuerungen festzulegen oder Altvergessenes aufzuarbeiten. Die gute Zusammenarbeit beider Gruppierungen soll ein wichtiger Maßstab sein. Dabei wurde auch nochmals bekräftigt, dass IG Stroßefasnacht sowie die Zunftmeister gleichgestellt sind.

Die jeweiligen Aufgaben wie Straßenfasnacht, Buurefasnachtsumzug, Monsterkonzert, Kinderball, Schmutzige Dunnschtigumzug, Schnitzelbanksingen und die Saalfasnacht, sprich Zunftabende, seien gleich zeitaufwendig und würden von beiden Seiten stets gut organisiert.

Die Koordination der Straßenfasnacht werde vom gesamten Team der IG Stroßefasnacht unter der Führung von Uwe Wissler in monatelanger, intensiver Vorbereitung vorbildlich durchgeführt. Einige Neuerungen wird es geben. Das betrifft beispielsweise die Ehrungen, und die Terminkärtchen werden in eine Art Kalenderform umgewandelt. Auch der Ablauf der Plakettenvorstellung am 11.11. in der Jahnhalle wird geändert.

Wissler erklärte, dass die Vorbereitungen für die Fasnachtskampagne 2018 schon in vollem Gange seien, was das Guggemonsterkonzert und den großen Umzug betreffe. Es lägen schon einige Zusagen von Teilnehmern vor. „Für den 11.11. ist soweit alles in trockenen Tüchern“, sagte Oberzunftmeister Dietmar Fuchs und kündigte einen Abend mit Lokalkolorit und allgemeinen Szenen an. Die Vorträge bekämen derzeit noch den Feinschliff, auch stehen zahlreiche Proben an, um während der Fanachtseröffnung die neue Plakette gemeinsam mit der IG Stroßefasnacht präsentieren zu können.

Da die Kampagne 2018 wieder sehr früh ist, startet der Kartenvorverkauf für die fünf Zunftabende am 11.11. Denn in den Einladungen zur Fasnachtseröffnung liegen die Bestellscheine bei. Karten können unter Tel. 07621/ 77 224 bei Zunftmeister René Winzer oder per E-Mail unter narrenzunft.wiler-zipfel@t-online bestellt werden.