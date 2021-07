Weil am Rhein Zur Abschlussfeier in Corona-Zeiten

Eine Woche früher, am Freitag, 16. Juli, findet die Abschlussfeier am Kant-Gymnasium statt. Zwischen 18 und 20 Uhr wird in der Humboldt-Halle und auf dem Schulhof stattfinden. „Jeder Abiturient darf drei Personen mitbringen“, erklärt Haas. So gewährleiste man, dass die für die Halle zulässige Höchstgrenze von 300 Personen nicht überschritten wird. Haas wird nach einer kurzen Ansprache den Schülern die Zeugnisse übergeben. Das Prozedere soll nicht länger als eine Stunde dauern. „Wir haben uns coronabedingt für diese sehr kompakte und reduzierte Form entschieden.“ Während der gesamten Veranstaltung gilt Maskenpflicht. Auf dem Schulhof angestoßen wird im Anschluss aber mit Sekt und Brezeln. Die mündlichen Prüfungen haben die Abiturienten des Kant schon hinter sich gebracht – sie werden am Freitagabend nach dem offiziellen Teil privat gemeinsam feiern. Für alle Feiern gilt die aktuelle Corona-Verordnung, was die drei G’s mit einschließt.

Auch die Gemeinschaftsschule wird ihre 80 Schüler am Freitag, 23. Juli erstmals in der Altrheinhalle in Märkt verabschieden. Aufgrund der geltenden Abstandsregelungen habe man sich für die Halle entschieden, erklärt Rektor Burkhard Keller. Derzeit befinde man sich noch in der Planung.

An der Realschule Dreiländereck hat man sich gegen eine Abschlussfeier entschieden. Stattdessen wird es zum Schuljahresende eine schulinterne Übergabe der Abschlusszeugnisse innerhalb der einzelnen Klassen geben.