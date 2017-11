Weil am Rhein Zur medizinischen Versorgung

20:50 Berliner Polizei setzt Bild der Disziplin gegen Vorwürfe

Berlin - Nach dem Vorwurf gravierender Missstände an der Berliner Polizeiakademie hat die Ausbildungsstätte Journalisten eingeladen, um das in der Öffentlichkeit entstandene Bild zu korrigieren. Dabei sprachen Anwärter und Ausbilder einer Polizeiklasse davon, dass bei ihnen Disziplin, Respekt und gegenseitige Wertschätzung herrschten. Berlins Innensenator Andreas Geisel verteidigte die Polizei, forderte die Spitze aber auch auf, umfassende Antworten vorzulegen.

20:42 Spanische Richterin erlässt Haftbefehl gegen Puigdemont

Madrid - Der katalanische Separatisten-Chef Carles Puigdemont muss nun jederzeit mit einer Festnahme rechnen. Das spanische Staatsgericht in Madrid erließ einen Europäischen Such- und Haftbefehl gegen den Ex-Regionalpräsidenten. Der Beschluss gilt auch für die vier Ex-Minister, die sich wie ihr Chef nach der Entmachtung der Regionalregierung in Barcelona nach Brüssel abgesetzt hatten. Im belgischen Fernsehen sagte Puigdemont, er sei nicht vor der Justiz geflohen. Er wolle sich der Justiz stellen, "aber der wirklichen, nicht der spanischen."

20:28 Kaiserslautern bleibt Tabellenletzter - 0:0 gegen Bochum

20:23 Spanische Richterin erlässt Haftbefehl gegen Puigdemont

19:52 BMW ruft über eine Million Autos in Nordamerika zurück

Washington - BMW muss in Nordamerika wegen Brandrisiken in großem Stil Autos reparieren. Für insgesamt rund 1,4 Millionen Fahrzeuge meldete der deutsche Autobauer in Schreiben an die US-Verkehrsaufsicht NHTSA entsprechende Rückrufe an. Das Unternehmen bezifferte die Anzahl der Wagen in einem Statement indes nur auf rund eine Million. Es handelt sich nämlich um zwei separate Rückrufaktionen, bei denen sich die Fahrzeuge teilweise überschneiden. Betroffen sind Exemplare der 3er- und 5er-Serie sowie X5-, X3-, Z3- und Z4-Modelle mit Baujahren von 2006 bis 2011.