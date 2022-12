Weil am Rhein Zurück auf die heimischen Bühnen

Sie ist aber auch sehr dankbar für diese 25 Jahre, die sie „viel offener und viel weltgewandter gemacht“ hätten, sagt Heike Rügert. Von der Welt hat sie in der Tat viel gesehen, etwa als Mitglied der Bordband des Luxusliners MS Europa. Und sie habe zahlreiche interessante Menschen kennenlernen und mit ihnen teilweise auch zusammenarbeiten dürfen – von Andrew Lloyd-Webber, über Udo Lindenberg und Axel Prahl bis hin zu Sky Dumont, mit dem sie in Hamburg eine Lesung gestaltete.

Einer, der die vielseitige Musikerin besonders schätzt und immer wieder auch für Theaterproduktionen bucht, ist der Stuttgarter Regisseur, Autor und Musiker Heiner Kondschak. Mit ihm formierte Heike Rügert die „Randgruppencombo“, die hauptsächlich Stücke des früheren DDR-Liedermachers Gerhard Gundermann interpretiert und bundesweit eine eingefleischte Fan-Gemeinde hat. Kurz vor dem Ötlinger Neujahrskonzert absolviert sie mit der Combo, in die sich auch ihr Mann Heiner Krause einreihen wird, noch Auftritte in Berlin und Jena.

Nun gilt es für Heike Rügert, sich in ihrer alten Heimat eine neue Existenz als freischaffende Musikerin aufzubauen – auch zusammen mit ihrem Mann, der sich etwa eine gemeinsame Band vorstellen kann. Bei Auftritten seiner „Suger Foot Stompers“ begeisterte Heike Rügert bereits mit ihrem furiosen Spiel die Zuhörer. Aber sie freut sich auch, wieder mehr ins klassische, kammermusikalische Ressort gehen zu können – schließlich war dies einst ihr Studienschwerpunkt.

Für ein Studium der klassischen Klarinette entschied sich die gelernte Steuerfachassistentin Heike Rügert an ihrem ersten Arbeitstag im Finanzamt. Da habe sie erkannt, dass ein Bürojob nicht das ist, was sie erfüllt. Nach fünf Studienjahren in Basel und drei in Genf hatte sie Lehr-, Orchester- und Solistendiplom in der Tasche. Natürlich gehört für eine Profimusikerin auch Unterrichten zum Alltag. Im Gegensatz zu ihrem Mann, der auch leidenschaftlicher Pädagoge ist und schon zahlreiche junge Hornisten, wie etwa den Eimeldinger Timo Steininger, an die internationale Spitze führte, wollte sich Heike Rügert aber nie für längere Zeit auf den akademischen Lehrbetrieb einlassen.

Ganze Bandbreite der Holzblasinstrumente

Als eine von nur wenigen Musikerinnen in Deutschland widmet sich Heike Rügert auch intensiv dem „Doubling“ – dem blitzschnellen Wechsel von einem Instrument zum anderen, von einem Sound zum nächsten. Von der Querflöte über die Klarinette bis zur kompletten Bandbreite der Saxofone beherrscht sie fast alle Holzblasinstrumente – „und jedes auf professionellem Niveau“, wie ihr Mann unterstreicht. Auch beim Neujahrskonzert wird sie auf mehreren Instrumenten zu hören sein. Mit diesem will das Musikerpaar gemeinsam mit Organistin Irmtraud Tarr auch im Heimatort Präsenz zeigen. Beginn ist um 17 Uhr, Organisator ist das Kulturamt.

„Alles, was wir tun, hat irgendwie mit Musik zu tun“, sagt Krause. Klar, dass auch ihre Hochzeitsreise an einen besonders „musikalischen“ Ort führte, nämlich nach New Orleans, an die Wiege des Dixieland. Zum Ausgleich widmet sich Heiner Krause seinen Liebhaberfahrzeugen. Und Heike Rügert, die sich bislang fast jeden Tag mit Künstlerfreunden traf, lernt die Ruhe in Garten, Rebbergen und Wald wieder neu zu schätzen. „Die Natur tut gut, um zu mir zu finden“, sagt die Vollblutmusikerin, die in Zukunft sicher von sich hören lassen wird.