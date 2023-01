Weil am Rhein Zurück zum bewährten Rahmen

Ein fester Bestandteil des Abends ist die sogenannte musikalische Überraschung, für die die städtische Musikschule immer wieder die Quelle sei, sagte Dietz. In diesem Jahr begrüßte er die 17-jährige Fagottistin Emma Gadesmann. Sie wohnt in Efringen-Kirchen, macht gerade ihr Abitur am Kreisgymnasium in Müllheim und erlernt seit 2013 das Fagott-Spiel bei ihrem Lehrer Eckhard Lenzing an der Weiler Musikschule.