Weil am Rhein Zurück zum „Normalbetrieb“ nach dem Unwetter

Weil am Rhein-Haltingen (sas). Genau einen Monat war es gestern her, dass ein Unwetter über Weil am Rhein niedergegangen ist, das Wassermassen, Schlamm und Geröll mit sich brachte. Der am stärksten betroffene Stadtteil war Haltingen, wo Gerhard Schmidt, der Vorsitzende des SV Weil, mit seiner Frau Ilse wohnt. 40 Zentimeter hoch stand bei ihnen das Wasser im Keller und in der Einliegerwohnung, auch der Garten wurde in Mitleidenschaft gezogen.