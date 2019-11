Weil am Rhein Zusammenarbeit über Grenzen hinweg

Besonders interessiert zeigte sich Zickenheiner an der Zusammenarbeit der Dienststelle über die Grenzen hinweg, heißt es in einer Mitteilung. Denn insgesamt ist die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein für 90 Kilometer Grenzlänge zu Frankreich und 210 Kilometer Grenzlänge zur Schweiz verantwortlich. Ihre Zuständigkeit reicht auch bis zu 30 Kilometer in die beiden Grenzgebiete hinein. Dabei ermögliche beispielsweise die sogenannte Sprungfahndung es der Bundespolizei gemeinsam mit den ausländischen Partnern über die Ländergrenzen hinweg zusammenzuarbeiten, erklärte Brandenburg.

Erfolgsfaktor sei die enge Zusammenarbeit der deutschen Bundespolizei und der Eidgenössischen Zollverwaltung. Per Helikoptereinsatz kann das gemischte Team sehr schnell an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt sein, um dort eine mobile Kontrollstelle einzurichten. Im Hubschrauber wird die gesamte Ausrüstung für die Einrichtung der Kontrollstelle mitgeführt sowie die mobilen Fahndungscomputer beider Behörden. „Wenn man sich nur die Grenzlänge unseres Bereichs anschaut, dann kommt man ins Staunen, wie das alles dann geleistet werden kann“, so Zickenheiner.