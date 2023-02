Weil am Rhein Zustimmung mit Bauchschmerzen

Die Ideallösung hätte so ausgesehen, dass die alte Brücke abgerissen und in gleicher Größe und an gleicher Stelle neu errichtet wird. Radfahrer und Fußgänger hätten in diesem Szenarion langfristig auf die Behelfsbrücke ausweichen können, was sich auch durch deren Lage nahe am Haltinger Steg angeboten hätte. Nun aber kommt es anders. Die neue Brücke wird schmaler gebaut, was zur Folge hat, dass sie nur einspurig befahren werden kann. Die für den Rad- und Fußverkehr vorgesehene Brücke wird nun zur Gegenspur für den motorisierten Verkehr. Fußgänger und Radfahrer müssen mit den Randstreifen Vorlieb nehmen.