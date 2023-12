Weil am Rhein: Zuverlässige Stütze im Helfer-Team

„In den vergangenen Jahren haben sich auch richtige Freundschaften herauskristallisiert zwischen Leuten, die sich auch außerhalb der Veranstaltungen treffen“, berichtet Helmut Gloger erfreut. Auch dieses Jahr sorgt der engagierte Weiler mit dafür, dass die Adventszeit für die Teilnehmer der Veranstaltungen der „Herbstzeitlosen“ eine ganz besondere Zeit sein wird.

Das Programm „Die Herbstzeitlosen“ in der Adventszeit

Das Programm

im Advent hat am 4. Dezember mit dem Senioren-Kino in Kooperation mit dem Kinopalast im Rheincenter begonnen.

Am 6. Dezember

luden Caro Lefferts und das Team zu einer Nikolausfeier in den Gewölbekeller des Alten Rathauses ein. Die Gäste kamen, wie in der Einladung gewünscht, fast alle in roter Kleidung und zauberten ein stimmungsvolles Bild. Erhard Zeh bereicherte das Programm mit Liedern und Gitarrenklängen.

Am heutigen Donnerstag

ab 12 Uhr findet der Mittagstisch statt – wie immer am ersten Dienstag im Monat, in einem Restaurant in Weil am Rhein und Umgebung.

Am Mittwoch, 13. Dezember,

ist eine Fahrt zum Gengenbacher Adventskalender mit Führung durch die historische Altstadt geplant.

Eine Voranmeldung

bei der Volkshochschule Weil am Rhein ist erforderlich. Informationen zu den Veranstaltungen sind zu finden unter www.vhs-weil-am-rhein.de/die-herbstzeitlosen. Kontakt Caro Lefferts: Tel. 0170/232 10 07.