Weil am Rhein Zuwendung für die Umweltbildung

Mit der Spende werden Kurse der Umweltbildung gefördert, um Kindern aus allen Gesellschaftsschichten einen kostengünstigen Zugang zu den Angeboten zu ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung. „Zu viele Kinder und Jugendliche verbringen viel zu viel Zeit am Handy oder vor dem Computer und wissen gar nicht mehr, wie schön, spannend und wohltuend die Natur ist“, wird Thomas Schwarze, Fachbereichsleiter Umweltbildung beim Truz zitiert. „Mit der Spende der Sparda-Bank möchten wir den Kindern die Natur wieder näher bringen, indem wir Kindergärten, Schulen und Familien zu Naturkursen einladen“, so Schwarze. Christoph Huber, Vorsitzender des Truz, wertete die Spende als Zeichen dafür, dass die Umweltbildungsarbeit in weiten Teilen der Öffentlichkeit angekommen ist. „Umweltbildung kann nie selbsttragend sein.“ Ohne Spenden, wie die der Sparda-Bank, könne das Truz seine wichtige Arbeit nicht leisten.

„Auch wir halten es für enorm wichtig, bei den Kindern und Jugendlichen schon früh einen Bezug zur Natur und Umwelt herzustellen, so dass sie sich als Erwachsene um den Schutz der Umwelt bemühen können“, erklärt Fabiano Rovito von der Sparda-Bank Filiale in Weil am Rhein.