Weil am Rhein Zweckmäßiger Zufluchtsort

Geflüchtete finden das Nötigste vor

Die Geflüchteten finden in der Gemeinschaftsunterkunft das Nötigste vor, um erst einmal anzukommen und durchzuatmen. Die Flure sind ebenso wie die Zimmer einfach und kahl, aber hell. Die Einrichtung der Räume ist funktional. In den Zimmern gibt es Stockbetten, Spinde, einen Tisch mit Stühlen und einen Kühlschrank. Die Sanitäranlagen teilen sich die Bewohner der jeweiligen Stockwerke. Darüber hinaus gibt es Gemeinschaftsräume, die je nach Bedarf eingerichtet werden können, legt Kröncke während des Rundgangs dar. Möglichkeiten, Wäsche zu waschen und zu trocknen, stehen in ebenso ausreichender Zahl zur Verfügung wie Kochmöglichkeiten in der Gemeinschaftsküche. Und auch die Mitarbeiter der Security-Firma sind bereits vor Ort.

Einige Arbeiten stehen noch aus

An der einen oder anderen Stelle haben die neuen Räume jedoch noch ein wenig Baustellen-Charakter. Tatsächlich stehen noch einige Arbeiten aus, legt Heyl dar. Ganz oben auf der Prioritäten-Liste steht die Fertigstellung der Heizungsanlage in einem der Komplexe. Die 33 Geflüchteten, die am Freitag ankommen, finden indes in jenen Containern Platz, in denen bereits sämtliche Maßnahmen abgeschlossen sind und wo auch die Einrichtung vollständig vorhanden ist. Zugleich muss es mit den noch ausstehenden Arbeiten an der neuen Gemeinschaftsunterkunft schnell gehen, denn Heyl und Kröncke gehen davon aus, dass in den kommenden Tagen und Wochen weitere Geflüchtete aufgenommen werden müssen.