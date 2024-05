Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Dorfstraße zwei Autos aufgebrochen. Um in das Fahrzeuginnere zu gelangen, schlug der Unbekannte laut Polizei jeweils eine Scheibe ein. Aus einem Auto wurde eine Schachtel, welche auf dem Beifahrersitz lag, entwendet. Aus dem anderen Auto wurde nach Sachlage nichts entwendet. Vielleicht wurde der Unbekannte bei der Tatausführung auch gestört. Laut Polizei, kann sich jeder schon durch einfache Maßnahmen vor Dieben schützen. Die beste Strategie sei bewusstes Verhalten – einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun, Wertsachen mitnehmen und Fahrzeug abschließen.