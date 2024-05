Dass musikalisch etwas verändert werden muss, war dem Männerchor Haltingen und dem Frauenchor, beide unter der Leitung von Kai Trimpin, klar. Die Lösung war ein gemischter Chor. Ganz so einfach, so berichtete der Dirigent mit verschmitztem Lächeln dem zahlreichen Publikum am Sonntagnachmittag, sei so eine Fusion wahrlich nicht. Dass die Tenöre nun plötzlich nicht mehr an erster Stelle brillieren, dass Frauen nun mal lieber sentimentale Lieder singen, dass die Bässe noch weiter in den Hintergrund gerieten, musste erst in vielen Proben und vor allem auch in gemeinsamen Stunden nach den Proben zusammengefügt werden.