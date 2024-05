Aber nicht nur Brauns Fachwissen und das große Vertrauen seien ausschlaggebend dafür, fundierte Entscheidungen zu treffen, heißt es. Organisation, Empathie oder Menschenkenntnis seien weitere Stärken des 56-Jährigen Weilers, der 1984 seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadtverwaltung in seiner Heimatstadt begann. 1987 wurde Braun ins Beschäftigungsverhältnis übernommen und war zunächst als stellvertretender Zählungsleiter der Volkszählung tätig, dann als Springer in den verschiedenen Ämtern, ehe er zum 1. Januar 1989 als Sachbearbeiter bei der Einwohnermelde- und Passabteilung startete. Nach dem Wehrdienst bei der Marine kam Braun im Oktober 1990 in die Personalabteilung, zunächst als zweiter Sachbearbeiter. Nach einem dienstzeitbegleitenden Angestelltenlehrgang II in Freiburg wurde er am 1. Mai 2007 zum Personalleiter ernannt. Diese Position führt er bis zum heutigen Tag aus.

Lob vom Oberbürgermeister

„Die Zusammenarbeit mit Christoph Braun war stets vertrauensvoll. Ich und auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten sich jederzeit auf ihn verlassen. Herausforderungen gibt es in diesem Bereich wahrlich genug. Derzeit ist es der viel zitierte Fachkräftemangel. Sich diesen wichtigen Fragen anzunehmen und zielorientiert an Lösungen zu arbeiten, das zeichnet Braun und sein gesamtes Team in der Personalabteilung aus“, erklärte Dietz.