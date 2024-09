In der gleichen Nacht haben Unbekannte mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in einen Paketshop in der Basler Straße zu gelangen. Pakete seien aufgerissen und deren Inhalte entwendet worden. Aus einer Kasse wurde Bargeld mitgenommen sowie auch mehrere Zigarettenstangen. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.