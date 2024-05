Zwei hochwertige Fahrräder sind am Wochenende in Weil am Rhein gestohlen worden. Am Freitag zwischen 15 und 20.15 Uhr wurde laut Polizei im Liegnitzer Weg ein Pedelec der Marke Silverback entwendet. Es war an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt mehr als 4000 Euro. Am Samstag zwischen 17 und 20 Uhr wurde auf dem Rathausplatz ein verschlossenes Pedelec entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3000 Euro.