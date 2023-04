Weil am Rhein Zwei Frauen an der Spitze

Rückblick

Hosenfeld erinnerte daran, dass Dirigent Santiago Perdomo zu Beginn seiner Amtszeit startete und somit seit vier Jahren die Musiker dirigiert. Weiterhin wurde Anna Kipnis mit der Domra als zusätzliche erste Stimme gewonnen. Der Kontakt zu anderen Vereinen war dem Vorsitzenden wichtig. Außerdem stellte er den Kontakt zwischen der Musikschule Weil und Perdomo her, der dort nun als Gitarren- und Mandolinenlehrer arbeitet.

Die Gesellschaft hatte einige Auftritte im vergangenen Jahr. Darunter das Neujahrskonzert, das Landeszupffestival in Mannheim, die Musikschulfeier im Alten Rathaus in Weil mit Schülern von Perdomo und das Siedlerfest in Otterbach. Weiter ging es mit dem Terrassenkonzert bei Rühles, einem Auftritt in der Schweiz, einem Konzert beim Eisenbahner Musikverein, dem Hebelhofkonzert mit begleitetem Abendessen und einem Konzert im Alten Rathaus. Perdomo betonte in seinem Bericht, dass die Gesellschaft im vergangenen Jahr ihr neues Repertoire in kurzer Zeit aufgebaut hat.