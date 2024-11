Weil am Rhein: Zwei Länder, eine Herausforderung

Diverse Kontrollen

Auch Kontrollen finden statt – stichprobenartig, also verdachtslos, oder bei gewissen Risikoprofilen, berichtet Bendel. Wie letztere aussehen, wird nicht verraten. Für solch eine Kontrolle wird der Fahrer angewiesen, an eine Rampe zu fahren. Anschließend wird die Ladung unter die Lupe genommen. „Es ist Tempo angesagt, um den Wirtschaftsfluss nicht zu behindern“, sagt Bendel.

Die Laster passieren die Hochkabinen (hier in Richtung Schweiz). Fahrer, die ihre Waren nur durch das Land hindurch transportieren wollen (Transit) oder deren Laster leer sind, müssen für das sogenannte Transito-Verfahren ihre Fahrzeuge nicht verlassen. Foto: Saskia Scherer

Für die Kontrolle des privaten Warenverkehrs ist das Sachgebiet Kontrollen, das seinen Sitz in Lörrach hat, zuständig. Auch die Bundespolizei ist sporadisch vor Ort: Die Beamten kontrollieren am Grenzübergang in Sachen Migration.

Bei den Hochkabinen in der Gemeinschaftszollanlage in Fahrtrichtung Nord gibt es seit einigen Wochen eine Neuerung: eine Fahrspur, die extra für Laster ohne Beladung ausgewiesen ist. Foto: Saskia Scherer

Das besondere an der Gemeinschaftszollanlage ist, dass dort deutsche und Schweizer Behörden zusammenarbeiten. „Die Herausforderung für uns ist, die Abläufe so zu koordinieren, dass jeder sein Recht durchsetzen und Abfertigungen vornehmen kann“, erklärt Schemenauers Vertreter Andreas Schnetzler. Die Anlage befindet sich komplett auf deutschem Hoheitsgebiet, also gilt EU-Recht. „Es ist aber vertraglich so geregelt, dass auch Schweizer Recht angewendet werden kann“, sagt Schnetzler.