Weil am Rhein Zwei Männer im Einsatz für eine saubere Stadt

Betriebshof mit im Boot

Deshalb hatte sich der 56-Jährige zu einer Privatinitiative entschlossen. Über Facebook suchte er Mitstreiter, die sich an einer Aktion „Saubere Stadt“ beteiligen. Vier umweltbewusste Zeitgenossen meldeten sich. Nach einem ausführlichen Gespräch mit dem Friedlinger Stadtrat Andreas Rühle, der ihn in seiner Initiative bestärkte und unterstützte, kam er auch in Kontakt mit der Friedlinger Quartiersmanagerin Sonia Bekhoucha-Held. Sie wiederum stellte eine Verbindung zu Andrea Müller her, der Leiterin des städtischen Betriebshofs. Hort erhielt für seine Aktion Abfallsäcke, zudem sicherte ihm die Betriebshofsleiterin zu, den gesammelten Unrat an einem vereinbarten Ort abholen zu lassen.

Als am Samstag um 9 Uhr die Aktion startete, war außer dem Initiator nur Antonio Fresta (31), der ebenfalls in Friedlingen wohnt, erschienen. Doch Hort und sein Mitstreiter ließen sich von dem geringen Interesse nicht von der guten Sache abhalten. Unverdrossen machten sich die beiden Männer an die Arbeit und sammelten von der Grenzstraße bis zum Rheinpark einige Säcke an achtlos weggeworfenem Abfall ein.