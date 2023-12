Weil am Rhein: Zwei neue Ehrenmitglieder

Sportwart Marius Köhler berichtete über ein abwechslungsreiches Jahr, in dem vier Jugendmannschaften, eine Damen- und vier Herrenmannschaften zu den Medenspielen gemeldet waren. Auch am BTV-Pokal hat der TC in vier Kategorien teilgenommen. Die in Haltingen ausgetragenen Weiler Tennis-Stadtmeisterschaften stießen auf großes Interesse der Vereine, heißt es. Auch der im vergangenen Jahr ins Leben gerufene „Rebgarten Cup“ zog Spieler an.