Weil am Rhein. Der ESV Weil am Rhein konnte zur Monatsmitte Ruben Ramsauer und Nicolas Lang begrüßen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Verein absolvieren. Ruben Ramsauer ist an der Hans-Thoma-Schule in Haltingen im Einsatz, Nicolas Lang an der Rheinschule in Friedlingen. Beide begleiten an den Schulen den Sportunterricht, teilt der ESV mit. Nach vier Monaten sind sie im Besitz des C-Trainer-Scheins.