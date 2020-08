Weil am Rhein Zwei neue Gesichter im Team

Scotti wird nun mit seiner Frau ins Pfarrhaus St. Peter und Paul ziehen. Die Stelle ist unbefristet, das erste Jahr zählt als Anerkennungsjahr im Rahmen seiner Berufsausbildung. „Ich plane aber nicht, nur ein Jahr hier zu bleiben, sondern habe ein längerfristiges Engagement im Sinn“, betonte der 33-Jährige.

Pater Anicet Nyandwi stammt aus Burundi in Afrika. Der 47-Jährige hat ebenfalls Theologie studiert und wurde in seiner Heimat zum Priester geweiht. Seit 13 Jahren ist er als Priester tätig: sechs Jahre in Burundi und den Nachbarländern, zwei Jahre in der Schweiz, zwei Jahre in Polen und drei Jahre in Deutschland. „In meiner Heimat habe ich verschiedene Gruppen begleitet“, berichtete er. Der Pater ist Mitglied der Gemeinschaft der „Schönstatt-Patres“, einem Säkularinstitut und als katholische Priestergemeinschaft Teil der Schönstattbewegung.

In den vergangenen zwei Jahren war Pater Anicet in der Seelsorgeeinheit Freiburg-Nordwest beschäftigt. „Ich habe viele Erfahrungen gesammelt“, blickte er zurück. Dort habe er auch seine Deutschkenntnisse aufgefrischt und verbessert – der 47-Jährige war nämlich auch schon in früheren Jahren mehrfach in Deutschland und in der Schweiz tätig. Zu seinen Aufgaben in der katholischen Kirchengemeinde Weil am Rhein wird sehr viel Gottesdienst-Gestaltung gehören, mit Sakramenten und Heiligen Messen. „Der Schwerpunkt liegt im seelsorgerlichen Bereich“, ergänzte Pfarrer Möller.

Blick mit Spannung auf die Zukunft gerichtet

Das Seelsorgeteam befinde sich derzeit aber auch noch in einer Klärungsphase, da durch einen Krankheitsfall eine Kraft fehlt. „Wir werden sehen, wie wir dies in die Aufgabenfelder integrieren“, so Möller. Er freue sich über die zwei neuen Mitarbeiter im Team. Auch der Pfarrgemeinderat ist noch relativ neu, erinnerte er. „Wir werden sehen, was alles geht, die nächsten Jahre werden spannend für die Kirchengemeinde“, ist der Pfarrer überzeugt.

Pater Anicet lebt im Pfarrhaus in Istein, das laut Möller auch eine feste Niederlassung für Schönstatt-Patres ist. Er übernimmt derzeit noch eine Vertretung in der Seelsorgeeinheit Kandern-Istein, bevor er dann ab Mitte September in Weil tätig sein wird. Auch seine Stelle ist unbefristet.

Und da er begeisterter Trommler ist, werden beim Einführungsgottesdienst am 19. September afrikanische Klänge zu hören sein – der Pater bringt eine Trommelgruppe mit, die auftreten wird.

Offiziell eingeführt werden Pastoralreferent Sebastian Scotti und Pater Anicet Nyandwi am Samstag, 19. September, 18 Uhr, in der Heiligen Messe durch Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sigrid Fuchs und Pfarrer Gerd Möller. Der Gottesdienst findet im Freien vor der katholischen Kirche St. Maria in Haltingen statt.