Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter 39-Jähriger ist am Grenzübergang in Friedlingen von der Bundespolizei festgenommen worden. Die Bundespolizisten kontrollierten den algerischen Staatsangehörigen am Dienstagabend als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn. Dabei konnte der 39-Jährige keine Reisedokumente vorlegen. Die Überprüfung des Mannes ergab zwei Vollstreckungshaftbefehle, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund eines Urteils wegen gefährlicher Körperverletzung war noch eine Restfreiheitsstrafe von 229 Tagen zu verbüßen sowie 86 Tage Restfreiheitsstrafe wegen räuberischen Diebstahls. Der 39-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Anschließend kam er ins Gefängnis, teilt die Bundespolizei mit.