Weil am Rhein: Zwei stimmgewaltige junge Sängerinnen

Selfies mit Fans

Den Support übernimmt die aufstrebende französische Künstlerin Woody. Die 22-Jährige macht seit ihrer Kindheit Musik, schreibt fast alle Lieder selbst und vor allem: Sie singt wie eine der ganz Großen. Ihr Song „Dance On The Moon“ verzeichnet allein bei Spotify rund vier Millionen Streams und auch in Weil zeigt sich: Viele im Publikum sind Woody-Getreue. Sie freue sich riesig, beim Konzert von Birdy auftreten zu dürfen, erklärt die 22-Jährige und überzeugt dann mit einer Stimmkraft, die einige an „Florence and the Machine“, andere an Adele denken lässt.