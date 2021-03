Weil am Rhein Zwei Tage vor dem Fernseher

Rund um Fukushima kenne sie zwar niemanden persönlich. „Aber ich wusste, dass Freunde von mir Familie dort haben. Ich war sehr besorgt und habe mich gleich bei ihnen erkundigt. Gott sei Dank war niemand betroffen“, erzählt Fröhlich.

Jetzt, zehn Jahre später, sei das Thema wieder zum Teil in den Medien. „Ich habe auch nach wie vor Freunde in Japan, aber das Unglück ist kein akutes Thema. Es wurde eher ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Sie sprechen nicht so gerne darüber.“

Von Japan fasziniert

Die Weilerin ist schon seit Jahrzehnten vom Land der aufgehenden Sonne fasziniert. Woher das kommt, kann sie gar nicht so genau sagen: „Ich habe damals spontan Japanologie studiert und das war ein echter Glücksgriff. Von Anfang an hat es mir Spaß gemacht.“ Sie reiste mehrmals nach Japan, ihr Einstieg ins Arbeitsleben folgte ebenfalls dort. „Es ist ein super interessantes Land. Ich verstehe mich gut mit vielen Menschen dort.“

Die Gesellschaft funktioniere anders als in Deutschland, das fasziniere sie besonders. „An erster Stelle steht dort zum Beispiel die Harmonie, vor kritischen Dingen.“ Das lasse sich gut am Beispiel Fukushima verdeutlichen: „Die Menschen haben gelitten, aber sich nicht groß beschwert, sondern zusammengehalten. Es wurde nicht groß mit dem Finger auf jemanden gezeigt, obwohl die Reaktoren zu alt waren.“

Die Japaner würden sich stark als Gruppe orientieren und versuchen, Probleme zusammen zu bewältigen und gemeinsam vorwärts zu gehen. „Das habe ich auch beim Erdbeben in Kobe so erlebt. Man hat sich aufgerafft, den Arbeitsalltag anzupacken. Die Leute stellen sich selbst an zweite Stelle, das ist sehr wichtig.“

Selbstständige Beraterin

Mit ihrer Japanberatung „Understanding Japan“ machte sich Fröhlich schließlich selbstständig. „Das war mein Traum, das wollte ich schon immer machen.“ Es gebe zwischen den Unternehmen im jeweiligen Land so viele Unterschiede – sei es bei Präsentationen oder auch, wie Entscheidungen getroffen werden. „Ich wollte zwischen den ,zwei Fronten’ koordinieren.“ Wenn die deutschen und japanischen Mitarbeiter aufeinandertreffen, gebe es oft unterschiedliche Erwartungen, die auch zu Verwirrung und Frust führen könnten. „Es bereitet mir nach wie vor echt Freude, die Menschen zueinander, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.“

„Schon immer grün“

Auf ihre Entscheidung, eine Laufbahn als Grünen-Kommunalpolitikerin einzuschlagen – Fröhlich sitzt seit 2019 im Gemeinderat – hätten die Naturkatastrophen keinen Einfluss gehabt. „Ich war schon immer grün“, lacht sie. „Und der Atomkraft stand ich schon immer skeptisch gegenüber.“ Allerdings müsse man auch bedenken, dass es in Japan keine Naturschätze gebe und der Import aufgrund der Insellage nicht so einfach sei. „Aber auch dort gibt es eine Wende hin zu mehr regenerativen Energien.“ Die Regierung sei aber nach wie vor der Ansicht, dass es eine Mischung aus verschiedenen Energieformen brauche. Sie finde aber auch, dass man nicht nur auf andere blicken sollte: „Jeder kann bei sich selbst anfangen, vor der eigenen Tür.“