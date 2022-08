Weil am Rhein Zwei Traditionsbetriebe spannen enger zusammen

Sie selbst und das Gastronomie-Team – vier Mitarbeiter aus der Küche und drei aus dem Service – werden in die „Mühle“ umziehen. Küchenchef bleibt somit Peter Prüfer, der bisher schon in Alt-Weil und in Binzen kulinarisch verantwortlich zeichnete. Der Hotel- und Frühstücksbetrieb in der „Krone“ bleibt bestehen. Das Haus verfügt über 17 Zimmer. „Auch unser Meeting-Angebot wird es nach wie vor geben.“ Die Gastronomin betont, dass es sich nicht um eine Schließung handelt – sondern eine Erweiterung in Binzen. „Wir bündeln unsere Stärken.“ Dies sei in der jetzigen Zeit wichtig. Sie spricht von einer positiven Entwicklung – privat und auch geschäftlich.