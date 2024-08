Ein E-Scooter-Fahrer und eine Rennradfahrerin sind am Mittwoch gegen 19.25 Uhr zusammengestoßen. Der 26-jährige Fahrer des E-Scooters befuhr laut Polizei den linksseitigen Fuß-und Radweg in der Alten Straße in Richtung Weil am Rhein. An der Einmündung Rebgartenweg querte er zwischen zwei wartenden Autos den Rebgartenweg und kollidierte mit der 44-jährigen Rennradfahrerin, welche von der Alten Straße kam und rechts in den Rebgartenweg einbog. Die beiden Beteiligten stürzten auf die Fahrbahn und verletzten sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Rennrad sei der Rahmen gebrochen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 2600 Euro geschätzt. Nach Sachlage war an dem E-Scooter zwar ein Versicherungskennzeichen angebracht, welches aber nicht mehr gültig war.