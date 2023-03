Weil am Rhein Zweite Ausstellung der Weiler Pop Up Gallery in den Startlöchern

Ausschließlich positive Resonanz

Neben Korb selbst wirken 21 Künstler mit: Georgeta Abagiu, Mehmet Akarsel, Gabriele Altmeyer-Müller, Georges Bornschlegl, Melanie Burkard, Annette Crawford, Gianfranco Doti, Elke Gaertner, Petra Heck, Hanspeter Lehmann, Harry Lieber, Ils van Looveren, Veronika Muriel Nepple, Uta Oberneder, Inge Gründel-Pfaff, Angelika Obrecht-van Reijen, Summerlove Artworks, Marina Targa-Brandt, Irene Ulrich, Michael Willnauer und Rice Wunderli.

Die erste Ausstellung in der Pop Up Gallery betitelt Korb als großen Erfolg. Bei der Vernissage seien mehr als 180 Gäste gekommen. Die Resonanz sei zu 100 Prozent positiv ausgefallen. „Die Weiler fanden es toll, hier Kunst anschauen zu können“, weiß Korb. Besucher nahmen sich Zeit, man kam ins Gespräch. Auch das Charity-Projekt laufe sehr gut. Die Künstler haben Werke gespendet, die verkauft werden, der Erlös geht an ein Waisenhaus in Nepal. „Wir haben bereits rund 2200 Euro gesammelt, das ist genial.“