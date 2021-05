Weil am Rhein Zweite „Überbrückungsversion“ notwendig

3000 Besucher in geschlossenen Räumen und bei sehr engen räumlichen Bedingungen in den Schulen an der Egerstraße seien trotz einer fortschreitenden Durchimpfung der Bevölkerung nicht möglich. Gerade die Jugendlichen seien dann immer noch nicht in ausreichender Zahl geimpft, prognostiziert der Weiler Personalamtsleiter Braun. „Die Ausbildungsbörse lässt sich nicht guten Gewissens durchführen“, selbst wenn die Inzidenz dann bei zehn läge. „Es ist Vorsicht geboten.“ Daher komme die klassische und bewährte Form der Ausbildungsbörse erst im nächsten Jahr wieder in Frage. „Eine Präsenzveranstaltung ist nicht zu ersetzen“, will der Organisator dann nur gewisse Punkte aus der digitalen Version noch weiterführen.

Ohne quirliges Treiben