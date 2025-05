Weil am Rhein: Zweites Leben für historische Fahrzeuge

Gute Kontakte gibt es in die Schweiz. Durch die Zentralisierung der Feuerwehr in Frankreich sei dies leider dort nicht mehr möglich, erklärt der Vorsitzende Joachim Bartusch. An jedem Montagabend trifft sich der harte Kern in der Werkstatt in der Kleinen Dorfstraße 10a in Haltingen. Es sind dies Joachim Bartusch und der Schriftführer Klaus Lichtfuss, dem auch die Räume in Haltingen gehören. Der zweite Vorsitzende Bernd Mehlin sowie der Technische Leiter Lothar Frey, Kassierer Wolfgang Wenk und die Helfer Heinz Kupferschmid und Janus Dold sind regelmäßig dabei.